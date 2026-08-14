E L Forge: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

E L Forge hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 INR. Im Vorjahresviertel hatte E L Forge 0,190 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 206,1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 218,3 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at