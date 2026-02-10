E L Forge präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

E L Forge hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat E L Forge im vergangenen Quartal 201,8 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte E L Forge 189,8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at