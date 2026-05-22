E L Forge präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

E L Forge hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,61 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte E L Forge 0,270 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 225,1 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 14,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 196,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,20 INR gegenüber 1,13 INR im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat E L Forge im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 804,08 Millionen INR. Im Vorjahr waren 761,30 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at