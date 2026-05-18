e-LogiT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

e-LogiT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,63 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte e-LogiT -12,060 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,22 Prozent auf 2,39 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 16,950 JPY gegenüber 22,88 JPY im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 6,90 Prozent auf 9,55 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte e-LogiT 10,26 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at