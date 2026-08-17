e-LogiT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

e-LogiT äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 7,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das e-LogiT ein Ergebnis je Aktie von -5,750 JPY vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,57 Prozent auf 2,20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at