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17.08.2026 06:31:29
e-LogiT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
e-LogiT äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 7,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das e-LogiT ein Ergebnis je Aktie von -5,750 JPY vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,57 Prozent auf 2,20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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