E M Computing gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

E M Computing präsentierte in der am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 ILS, nach 0,170 ILS im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,0 Millionen ILS – eine Minderung von 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 381,4 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at