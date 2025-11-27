E M Computing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

E M Computing hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte E M Computing ein EPS von 0,090 ILS je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 345,7 Millionen ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 329,8 Millionen ILS.

Redaktion finanzen.at