E M Computing hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,26 ILS gegenüber 0,020 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 492,9 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte E M Computing 329,8 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at