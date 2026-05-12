Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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12.05.2026 13:51:00
E-Mail-Schutz von Apple: Sinnvoll, doch immer noch schwer zu bedienen
Bereits vor 5 Jahren hat Apple seinen Weiterleitungsdienst gegen Spam eingeführt. Leider muss man sich immer noch durchs halbe System klicken, um ihn zu nutzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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