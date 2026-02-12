E-MART: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

E-MART hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1379,93 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das E-MART ein Ergebnis je Aktie von -22087,000 KRW vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7 311,71 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte E-MART einen Umsatz von 7 249,72 Milliarden KRW eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 3323,563 KRW sowie einen Umsatz von 7 338,76 Milliarden KRW belaufen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 8926,67 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -22240,000 KRW je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat E-MART mit einem Umsatz von insgesamt 28 970,39 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29 020,90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -0,17 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 11166,12 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 28 971,40 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at