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15.05.2026 06:31:29
E-MART legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
E-MART hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2166,99 KRW. Im Vorjahresviertel hatte E-MART 2641,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,32 Prozent zurück. Hier wurden 7 123,40 Milliarden KRW gegenüber 7 218,93 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 2812,17 KRW je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 7 170,39 Milliarden KRW gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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