E-MART legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

E-MART hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2166,99 KRW. Im Vorjahresviertel hatte E-MART 2641,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,32 Prozent zurück. Hier wurden 7 123,40 Milliarden KRW gegenüber 7 218,93 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 2812,17 KRW je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 7 170,39 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at