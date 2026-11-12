E-MART präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

E-MART hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

E-MART hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 39,86 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9927,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 7 491,90 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7 400,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at