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11.11.2026 14:28:04
E-MART Q3 Operating Income Declines; Shares Fall
(RTTNews) - E-MART Inc. (139480.KS), a hypermarket retail company, on Wednesday reported a decline in operating income in the third quarter of 2026 compared with the previous year.
For the third quarter, net loss attributable to shareholders of the parent company came in at KRW 1.1 billion compared with net income of KRW 265.9 billion in the previous year.
Operating income declined 69.6% to KRW 46.1 billion from KRW 151.4 billion in the prior year.
Sales increased to KRW 7.49 trillion from KRW 7.40 trillion in the previous year.
E-MART is currently trading 8.05% lesser at KRW 65,100 on the Korean Stock Exchange.
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