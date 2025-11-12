E-MART vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

E-MART hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 9635,52 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei E-MART noch ein Gewinn pro Aktie von 4501,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat E-MART im vergangenen Quartal 7 400,80 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte E-MART 7 508,47 Milliarden KRW umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2339,56 KRW sowie einen Umsatz von 7 528,76 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at