12.11.2025 06:31:28
E-MART vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
E-MART hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 9635,52 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei E-MART noch ein Gewinn pro Aktie von 4501,00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat E-MART im vergangenen Quartal 7 400,80 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte E-MART 7 508,47 Milliarden KRW umsetzen können.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2339,56 KRW sowie einen Umsatz von 7 528,76 Milliarden KRW belaufen.
