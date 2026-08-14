E-MART: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

E-MART hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5663,90 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1951,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 6 915,00 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem E-MART 7 038,97 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at