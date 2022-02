E-Mobilität Newcomer Index: QuantumScape macht einen riesen Satz nach oben

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie des Feststoffbatterie-Spezialisten QuantumScape hat sich am Montag eindrucksvoll zurückgemeldet. Das Papier sprang um mehr als 15 Prozent nach oben. Grund für den Kurssprung war unter anderem ein neues Rating von der UBS.UBS-Analyst Chris Snyder hatte bereits am Freitag erklärt, dass QuantumScape durchaus die Möglichkeit hat, eine führende Position in einer Technologie einzunehmen, die eine 300 Milliarden Dollar schwere Industrie umkrempeln könnte.Zahlreiche unabhängige Testlabors haben bestätigt, dass QuantumScape-Batterien in nur 15 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufgeladen werden können. Sprich, die Technologie ermöglicht schnelleres Laden, bei einem geringeren Platzbedarf der Batterien.QuantumScape muss allerdings weiter liefern. Der Spezialist für Feststoffbatterien muss die nächsten Schritte hin zur Kommerzialisierung der Technologie erreichen. Volkswagen ist von QuantumScape überzeugt und hat in mehreren Finanzierungsrunden 300 Millionen Dollar in das Unternehmen investiert, um im Rahmen eines Joint Ventures Batterien für die Massenproduktion herzustellen.QuantumScape ist ein hochspekulatives Papier. Klappen die nächsten Schritte hin zur Massenproduktion, hat die Aktie Potenzial nach oben. Aktuell bringt das Unternehmen sportliche 5,4 Milliarden Dollar auf die Waage, bei null Dollar Umsatz.