Bosch Aktie

Bosch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026

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01.09.2026 16:00:00

E-Mountainbike Cube Reaction Hybrid Race 750 im Test: Bosch CX, 750 Wh, 2550 €

Das E-MTB Cube Reaction Hybrid Race 750 bietet 85 Nm, 750 Wh und kostet neu ab 2550 Euro. Wir testen es exemplarisch für die Reaction-Hybrid-Reihe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
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