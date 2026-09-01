Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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01.09.2026 16:00:00
E-Mountainbike Cube Reaction Hybrid Race 750 im Test: Bosch CX, 750 Wh, 2550 €
Das E-MTB Cube Reaction Hybrid Race 750 bietet 85 Nm, 750 Wh und kostet neu ab 2550 Euro. Wir testen es exemplarisch für die Reaction-Hybrid-Reihe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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