CUBE Aktie
WKN DE: A3DU8L / ISIN: JP3244930008
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03.09.2026 16:00:00
E-Mountainbike Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race im Test: Carbon-Fully & Bosch CX
Wir testen das E-Mountainbike Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race mit Bosch-CX-Motor stellvertretend für die Modell-Reihe und geben Kaufempfehlungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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