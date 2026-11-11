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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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Investitionsbedarf 11.11.2026 08:20:39

E.ON-Aktie dennoch in Rot: Energiekonzern bestätigt Investitionsziel – Gewinn steigt leicht

E.ON-Aktie dennoch in Rot: Energiekonzern bestätigt Investitionsziel – Gewinn steigt leicht

Der Energiekonzern E.ON hält an seinen Investitionsplänen fest.

Zwar sieht der DAX-Konzern "einen weiterhin massiv steigenden Investitionsbedarf in Energieinfrastruktur", wie Finanzchefin Nadia Jakobi am Mittwoch laut Mitteilung in Essen sagte. Es brauche "aber auch langfristig verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen, die im internationalen Vergleich angemessen sind". Hintergrund sind die in einigen Aspekten weiterhin noch nicht geklärten Bedingungen, die die Bundesnetzagentur vorgibt und die für E.ON maßgeblich sind - etwa mit Blick auf die Verzinsung.

In den ersten neun Monaten nahmen die Essener rund 5,2 Milliarden Euro für Investitionen in die Hand und damit kaum mehr als ein Jahr zuvor. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stagnierte nahezu bei 5,1 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.

Die E.ON-Aktie zeigt sich vorbörslich via Tradegate zeitweise 0,98 Prozent schwächer bei 19,16 Euro.

/lew/stk

ESSEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

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