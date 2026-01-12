E.ON sp. ADRs Aktie
E.ON-Aktie: E.ON begibt milliardenschwere Anleihen
Eine Anleihe im Volumen von 750 Millionen Euro hat eine Laufzeit von acht Jahren und ist mit einem Kupon von 3,448 Prozent ausgestattet. Die andere Anleihe ist ein grüner Bond über 850 Millionen Euro mit einer Laufzeit von zwölf Jahren und einem Kupon von 3,895 Prozent.
"Mit der heutigen Anleiheemission haben wir frühzeitig einen Teil unseres Finanzierungsbedarfs für 2026 abgesichert, den wir in der üblichen Größenordnung von 3,5 bis 5 Milliarden Euro erwarten", sagte E.ON-CFO Nadia Jakobi.
