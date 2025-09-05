E.ON Aktie
E.ON-Aktie: E.ON zieht sich aus tschechischem Gasgeschäft zurück
Eine entsprechende Vereinbarung, die die Übernahme von Gas Distribution an GasNet vorsieht, wurde jetzt unterzeichnet, wie der deutsche Energiekonzern E.ON aus Essen mitteilte. Der Verkauf stehe unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.
Gas Distribution betreibt ein regionales Gasleitungsnetz von 4.600 Kilometern Länge mit insgesamt 111.000 Kundenanschlüssen und beschäftigt etwa 120 Mitarbeiter.
Analysen zu E.ON SE
