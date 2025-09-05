E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

Verkauf 05.09.2025 07:22:40

E.ON-Aktie: E.ON zieht sich aus tschechischem Gasgeschäft zurück

E.ON-Aktie: E.ON zieht sich aus tschechischem Gasgeschäft zurück

E.ON verkauft sein Gasverteilnetz in der Tschechischen Republik an ein Tochterunternehmen des in Prag ansässigen Energiekonzerns CEZ.

Eine entsprechende Vereinbarung, die die Übernahme von Gas Distribution an GasNet vorsieht, wurde jetzt unterzeichnet, wie der deutsche Energiekonzern E.ON aus Essen mitteilte. Der Verkauf stehe unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

Gas Distribution betreibt ein regionales Gasleitungsnetz von 4.600 Kilometern Länge mit insgesamt 111.000 Kundenanschlüssen und beschäftigt etwa 120 Mitarbeiter.

DOW JONES

27.08.25 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.25 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
15.08.25 E.ON Neutral UBS AG
13.08.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
13.08.25 E.ON Halten DZ BANK
