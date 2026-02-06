E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Medienberichte
|
06.02.2026 16:01:42
E.ON-Aktie gesucht: Offenbar Gespräche über Übernahme von Ovo-Privatkundensparte
Wie die Financial Times (FT) unter Berufung auf namentlich nicht genannte Insider berichtet, hätten auch EDF sowie der britische Multiservice-Versorger Telecom Plus Interesse signalisiert. Ovo will laut Bericht eine Kapitalerhöhung durchführen, um gesetzliche Kapitalanforderungen zu erfüllen. Das Privatkundengeschäft des britischen Anbieters könnte laut dem Bericht mit mehr als 400 Millionen britischen Pfund (etwa 480 Millionen Euro) bewertet werden. Ovo, Engie und EDF lehnten laut Zeitung eine Stellungnahme ab; E.ON reagierte nicht unmittelbar auf eine entsprechende Anfrage.
Die E.ON-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,86 Prozent stärker bei 17,82 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images,360b / Shutterstock.com,PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|17,70
|1,49%
|E.ON sp. ADRs
|17,50
|1,16%
|Engie (ex GDF Suez)
|25,77
|1,42%
|Telecom Plus PLCShs
|15,20
|-1,30%
