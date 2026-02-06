E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

Medienberichte 06.02.2026 16:01:42

E.ON-Aktie gesucht: Offenbar Gespräche über Übernahme von Ovo-Privatkundensparte

Der britische Energieversorger Ovo führt einem Medienbericht zufolge Gespräche mit der französischen Engie und der deutschen E.ON über seine Privatkundensparte.

Wie die Financial Times (FT) unter Berufung auf namentlich nicht genannte Insider berichtet, hätten auch EDF sowie der britische Multiservice-Versorger Telecom Plus Interesse signalisiert. Ovo will laut Bericht eine Kapitalerhöhung durchführen, um gesetzliche Kapitalanforderungen zu erfüllen. Das Privatkundengeschäft des britischen Anbieters könnte laut dem Bericht mit mehr als 400 Millionen britischen Pfund (etwa 480 Millionen Euro) bewertet werden. Ovo, Engie und EDF lehnten laut Zeitung eine Stellungnahme ab; E.ON reagierte nicht unmittelbar auf eine entsprechende Anfrage.

Die E.ON-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,86 Prozent stärker bei 17,82 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images,360b / Shutterstock.com,PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 17,70 1,49% E.ON SE
E.ON sp. ADRs 17,50 1,16% E.ON sp. ADRs
Engie (ex GDF Suez) 25,77 1,42% Engie (ex GDF Suez)
Telecom Plus PLCShs 15,20 -1,30% Telecom Plus PLCShs

