E.ON-Aktie höher: Energiekonzern offenbar kurz vor Deal mit Ovo Energy

Der Energiekonzern E.ON befindet sich einem Pressebericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Ovo Energy.

Die Struktur des möglichen Geschäfts sei unklar, berichtete der Nachrichtensender Sky am Samstag unter Berufung auf Industriekreise. Ovo versuche seit Monaten, Kapital aufzubringen oder sein Einzelhandelsgeschäft zu verkaufen. Zwar stünden die Unternehmen kurz vor einer Vereinbarung, ein Scheitern sei aber noch möglich. Ebenfalls unklar sei, ob andere Unternehmen weiterhin Interesse an dem sich im schwierigen Fahrwasser befindlichen britischen Energieversorger hätten.

Eine Kombination der beiden Unternehmen würde in Großbritannien einen der größten Gas- und Elektrizitätsanbieter mit mehr als 9,5 Millionen Kunden schaffen. E.ON und Ovo wollten sich dem Bericht zufolge nicht zu der Angelegenheit äußern.

Neben E.ON gab es laut Sky News zuletzt weitere Interessenten für Ovo Energy. Dazu zählten etwa EDF Energy, die britische Tochter des französischen Energiekonzerns EDF, und die britische Telecom Plus, die unter dem Markennamen Utility Warehouse handelt.

Die US-Bank JPMorgan rechnet, falls die Übernahme von Ovo durch E.ON klappt, mit einem "relativ günstigen" Kaufpreis. Der britische Energieversorger verliere seit Jahren Marktanteile und brauche dringend Geld, um die regulatorischen Mindeststandards einzuhalten.

Die E.ON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,75 Prozent höher bei 18,78 Euro.

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LONDON (dpa-AFX)