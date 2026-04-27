E.ON Aktie
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27.04.2026 16:09:00
E.ON-Aktie höher: Energiekonzern offenbar kurz vor Deal mit Ovo Energy
Eine Kombination der beiden Unternehmen würde in Großbritannien einen der größten Gas- und Elektrizitätsanbieter mit mehr als 9,5 Millionen Kunden schaffen. E.ON und Ovo wollten sich dem Bericht zufolge nicht zu der Angelegenheit äußern.
Neben E.ON gab es laut Sky News zuletzt weitere Interessenten für Ovo Energy. Dazu zählten etwa EDF Energy, die britische Tochter des französischen Energiekonzerns EDF, und die britische Telecom Plus, die unter dem Markennamen Utility Warehouse handelt.
Die US-Bank JPMorgan rechnet, falls die Übernahme von Ovo durch E.ON klappt, mit einem "relativ günstigen" Kaufpreis. Der britische Energieversorger verliere seit Jahren Marktanteile und brauche dringend Geld, um die regulatorischen Mindeststandards einzuhalten.
Die E.ON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,75 Prozent höher bei 18,78 Euro.
/he/mne/nas
LONDON (dpa-AFX)
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