E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
In Gesprächen? 27.04.2026 16:09:00

E.ON-Aktie höher: Energiekonzern offenbar kurz vor Deal mit Ovo Energy

E.ON-Aktie höher: Energiekonzern offenbar kurz vor Deal mit Ovo Energy

Der Energiekonzern E.ON befindet sich einem Pressebericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Ovo Energy.

Die Struktur des möglichen Geschäfts sei unklar, berichtete der Nachrichtensender Sky am Samstag unter Berufung auf Industriekreise. Ovo versuche seit Monaten, Kapital aufzubringen oder sein Einzelhandelsgeschäft zu verkaufen. Zwar stünden die Unternehmen kurz vor einer Vereinbarung, ein Scheitern sei aber noch möglich. Ebenfalls unklar sei, ob andere Unternehmen weiterhin Interesse an dem sich im schwierigen Fahrwasser befindlichen britischen Energieversorger hätten.

Eine Kombination der beiden Unternehmen würde in Großbritannien einen der größten Gas- und Elektrizitätsanbieter mit mehr als 9,5 Millionen Kunden schaffen. E.ON und Ovo wollten sich dem Bericht zufolge nicht zu der Angelegenheit äußern.

Neben E.ON gab es laut Sky News zuletzt weitere Interessenten für Ovo Energy. Dazu zählten etwa EDF Energy, die britische Tochter des französischen Energiekonzerns EDF, und die britische Telecom Plus, die unter dem Markennamen Utility Warehouse handelt.

Die US-Bank JPMorgan rechnet, falls die Übernahme von Ovo durch E.ON klappt, mit einem "relativ günstigen" Kaufpreis. Der britische Energieversorger verliere seit Jahren Marktanteile und brauche dringend Geld, um die regulatorischen Mindeststandards einzuhalten.

Die E.ON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,75 Prozent höher bei 18,78 Euro.

/he/mne/nas

LONDON (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

E.ON-Aktie im Plus: Hochkarätige Personalvorschläge für Aufsichtsrat

Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu E.ON SE

mehr Nachrichten