E.ON Aktie
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25.04.2026 13:16:00
E.ON-Aktie im Blick: Energiekonzern offenbar kurz vor Deal mit Ovo Energy
Die Struktur des möglichen Geschäfts sei unklar, berichtete der Nachrichtensender Sky am Samstag unter Berufung auf Industriekreise. Zwar stünden die Unternehmen kurz vor einer Vereinbarung, ein Scheitern sei aber noch möglich. Ebenfalls unklar sei, ob andere Unternehmen weiterhin Interesse an dem sich im schwierigen Fahrwasser befindlichen britischen Energieversorger hätten.
Eine Kombination der beiden Unternehmen würde in Großbritannien einen Gas- und Elektrizitätsanbieter mit mehr als 9,5 Millionen Kunden schaffen. Damit wäre die neue Firma auf der Basis verschiedener Kriterien größer als die derzeitigen Platzhirsche British Gas und Octupus Energy. E.ON und Ovo wollten sich dem Bericht zufolge nicht zu der Angelegenheit äußern.
/he
LONDON (dpa-AFX)
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Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
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