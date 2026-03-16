E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Sicherheit im Blick
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16.03.2026 14:52:00
E.ON-Aktie im Minus: Cyberangriffe haben massiv zugenommen
Mittlerweile seien täglich mehrere hundert Angriffe auf die Netzinfrastuktur zu verzeichnen, berichtete Vorstandsmitglied Thomas König am Montag im Austausch mit Journalisten. Im Vergleich zu von vor fünf Jahren habe sich die Zahl damit verzehnfacht.
Der Manager verwies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung eines digitalisierten Stromnetzes, sowie die eigenen Bemühungen, die Sicherheit zu gewährleisten. Dafür arbeite E.ON, wie viele andere Unternehmen, etwa auch mit externen Dienstleistern zusammen, um Angriffe zu simulieren und sich dagegen zu wappnen.
E.ON ist Deutschlands größter Stromversorger und -netzbetreiber. Dem Unternehmen gehört rund ein Drittel dieses Netzes, das alle Spannungsebenen unterhalb des Übertragungsnetzes umfasst.
Die E.ON-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 19,86 Euro.
/lew/err/nas
ESSEN (dpa-AFX)
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Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
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