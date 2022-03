E.ON-Aktie im Minus: E.ON kündigt Kooperation mit TES zum Import von grünem Wasserstoff an

Wie das DAX -Unternehmen mitgeteilt hat, wurde mit der belgischen Tree Energy Solutions (TES) eine strategische Zusammenarbeit zum Import von grünem Wasserstoff nach Deutschland vereinbart. Ziel sei es, den Aufbau einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette voranzutreiben, um so die Basis für eine langfristige Versorgung mit grüner Wasserstoff zu legen.

E.ON plant seine Aktivitäten in den Bereichen Elektrolyseure, Netzinfrastruktur und Erneuerbare Energien weiter zu verstärken und Investitionen entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu tätigen. Ziel sei es, Wasserstoff möglichst kundennah zu produzieren, so der Konzern. Laut Mitteilung entwickelt TES ein grünes Energie-Hub in Wilhelmshaven und ist in der Produktion von grünem Wasserstoff tätig.

"Die Partnerschaft mit TES ist für E.ON ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energielandschaft bei gleichzeitiger Gewährleistung der Versorgungssicherheit", so E.ON-COO Patrick Lammers. "Sie bringt uns einen Schritt weiter in Richtung Netto-Null, denn ohne den Einsatz von grünen Gasen wie Wasserstoff wird es nicht möglich sein, CO2-Emissionen vollständig zu vermeiden."

Erst am Dienstag hat E.ON eine Absichtserklärung mit der australischen Fortescue Future Industries (FFI) zum Aufbau einer Wasserstoff-Partnerschaft unterzeichnet. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, gemeinsam Wege zu entwickeln, um bis zum Jahr 2030 die Lieferung von bis zu fünf Millionen Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr nach Europa umzusetzen.

Via XETRA verlieren E.ON-Aktien zeitweise 0,50 Prozent auf 10,71 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)