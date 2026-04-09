E.ON sp. ADRs Aktie
WKN: 909855 / ISIN: US2687801033
|Vorstand
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09.04.2026 10:33:40
E.ON-Aktie im Plus: Hochkarätige Personalvorschläge für Aufsichtsrat
Die Hauptversammlung am 23. April soll den Vorstandschef von Heidelberg Materials, Dominik von Achten, und die Finanzchefin von Merck, Helene von Roeder, in das Kontrollgremium wählen, wie es in der Einladung zu dem Aktionärstreffen heißt. Von Achten und von Roeder folgen Anke Groth und Klaus Fröhlich, deren jeweilige Amtszeiten enden.
Zur Wiederwahl steht Ulrich Grillo, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von E.ON. Die E.ON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,61 Prozent höher bei 19,73 Euro.
DJG/rio/cbr
DOW JONES
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Bildquelle: E.ON
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