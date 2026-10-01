E.ON sp. ADRs Aktie

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WKN: 909855 / ISIN: US2687801033

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Grünes Licht 01.10.2026 13:05:00

E.ON-Aktie schwächer: Übernahme von Ovo Energy erhält Zustimmung der CMA

E.ON-Aktie schwächer: Übernahme von Ovo Energy erhält Zustimmung der CMA

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat die Übernahme von Ovo Energy durch E.ON freigegeben. Damit erhält der Energiekonzern grünes Licht für die bereits im Mai angekündigte Transaktion.

E.ON hat für die Übernahme von Ovo Energy grünes Licht erhalten. Wie die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA mitteilte, hat sie den Deal freigegeben.

Die CMA hatte Anfang September eine Untersuchung eingeleitet. Sie wollte prüfen, ob die Übernahme "zu einer erheblichen Verringerung des Wettbewerbs auf einem oder mehreren Märkten für Waren oder Dienstleistungen in Großbritannien führen" würde.

E.ON übernimmt Ovo Energy

E.ON hatte im Mai bekanntgegeben, den britischen Konkurrenten Ovo Energy für eine nicht genannte Summe zu erwerben.

Die E.ON-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,21 Prozent auf 16,83 Euro nach.

DOW JONES

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Bildquelle: E.ON,PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images,E.ON AG,Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

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