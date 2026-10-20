E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sparmaßnahmen? 20.10.2026 15:59:00

E.ON-Aktie springt nach oben: Medienbericht über Kostensenkungen sorgt für Kauflaune

E.ON-Aktie springt nach oben: Medienbericht über Kostensenkungen sorgt für Kauflaune

Der Strom- und Gasnetzbetreiber E.ON plant einem Bericht zufolge umfangreiche Sparmaßnahmen. Anleger reagieren begeistert.

Die E.ON-Aktie hat am Dienstag einen erneuten Erholungsversuch gestartet. Am Nachmittag setzte sie sich im schwächelnden DAX mit plus 2,06 Prozent auf 17,87 Euro an dessen Spitze. Allerdings dürfte erst ein Sprung über die 18-Euro-Marke dem Papier zu einer deutlicheren Erholungsbewegung verhelfen. Dort verläuft aktuell die 90-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend signalisiert.

Am Markt wurde auf einen Bericht des "Manager Magazins" verwiesen. Demnach arbeitet der Strom- und Gasnetzbetreiber an einem umfassenden Sparprogramm, das 2027 starten könnte. Unter dem Projektnamen "Polaris" sollen Kosten um 20 bis 25 Prozent reduziert werden, schrieb das Wirtschaftsmagazin unter Berufung auf Konzerninsider. E.ON bestätigte dem Magazin, derzeit an einer Vereinfachung des derzeitigen Managementmodells zu arbeiten. Konkrete Beschlüsse gebe es jedoch noch keine.

/ck/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Forderung nach Stromsteuersenkung: E.ON sieht Vorteil für alle - Aktie gibt nach
E.ON-Aktie schwächer: Übernahme von Ovo Energy erhält Zustimmung der CMA
E.ON-Aktie: Gericht erklärt mehrere Fernwärme-Preisklauseln für unwirksam

Bildquelle: E.ON,E.ON AG,PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu E.ON SE

mehr Nachrichten

Analysen zu E.ON SE

mehr Analysen
28.09.26 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 E.ON Buy UBS AG
01.09.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 18,01 3,30% E.ON SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen