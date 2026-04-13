E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Iran-Krieg
|
13.04.2026 13:08:39
E.ON-Aktie stabil: Vorstand sieht deutliche Preissteigerungen bei Strom und Gas durch Iran-Konflikt
Thon geht davon aus, dass die Preise an den Energiebörsen "noch einige Zeit" über dem Vorkrisenniveau liegen werden. Hintergrund seien deutlich gestiegene Kosten beim Energieeinkauf. "Im Einkauf an den Energiebörsen haben sich die Preise für das laufende Jahr zwischenzeitlich beim Gas um 75 Prozent und beim Strom um 35 Prozent erhöht", sagte er. "Für das nächste Jahr haben wir schon Preisanstiege im Energiegroßhandel um 60 Prozent beim Gas und 20 Prozent beim Strom gesehen."
Die kurzfristigen Schwankungen ließen sich zwar "nicht eins zu eins auf die Tarife für Endkunden übertragen", betonte Thon. "Aber der allgemeine Trend ist klar."
E.ON ist Deutschlands größter Energieversorger mit hierzulande zwölf Millionen Strom- und zwei Millionen Gaslieferverträgen. In Deutschland ist das Unternehmen über zahlreiche Tochtergesellschaften außerdem der größte Strom-Verteilnetzbetreiber mit einem Anteil von rund einem Drittel der Netzlänge.
Die E.ON-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,03 Prozent fester bei 19,60 Euro.
/lig/DP/zb
BERLIN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu E.ON SE
|
13.04.26
|E.ON-Aktie stabil: Vorstand sieht deutliche Preissteigerungen bei Strom und Gas durch Iran-Konflikt (dpa-AFX)
|
13.04.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
13.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
13.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
13.04.26
|Verluste in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.04.26
|Handel in Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.04.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|14.04.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.03.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.03.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.03.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|19,40
|-0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.