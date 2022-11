E.ON fordert höhere Netzgebühren

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern E.ON sieht bei den Gebühren für seine Strom- und Gasnetze Anpassungsbedarf an die gestiegenen Zinsen und die höhere Inflation.

Es gebe Möglichkeiten, mit denen sich die Entwicklung in den Gebühren, die E.ON in Rechnung stellen kann, widerspiegeln könnten, sagte Finanzchef Marc Spieker am Mittwoch in einer Analystenkonferenz. Allerdings gebe es keinen Automatismus. E.ON sei daher mit dem Regulierer im Gespräch. Der Konzern ist der größte Netzbetreiber in Europa.

