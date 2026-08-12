E.ON sp. ADRs Aktie
WKN: 909855 / ISIN: US2687801033
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12.08.2026 08:00:57
E.ON H1 Adj. Earnings Rise; Confirms FY26 Outlook
(RTTNews) - German electric utility E.ON AG (EONGY.PK, EOAN.DE) reported Wednesday higher adjusted net income and EBITDA in the first half. Further, the firm maintained fiscal 2026 outlook, amid a challenging market environment.
In the first half, adjusted Group net income rose 5 percent to 1.9 billion euros from 1.8 billion euros last year.
Adjusted Group EBITDA increased 1 percent to 5.4 billion in the first half from prior year's 5.3 billion euros.
Energy Networks delivered adjusted EBITDA of more than 3.8 billion euros, slightly above the prior-year level.
Energy Infrastructure Solutions' adjusted EBITDA rose 19 percent to about 390 million euros. Energy Retail's adjusted EBITDA, as expected, dropped to 1.2 billion euros from 1.3 billion euros a year ago.
Looking ahead for fiscal 2026, E.ON continues to expect adjusted Group EBITDA of 9.4 billion euros to 9.6 billion euros and adjusted Group net income of 2.7 billion euros to 2.9 billion euros, corresponding to adjusted earnings per share of 1.03 euros to 1.11 euros.
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