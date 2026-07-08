E.ON sp. ADRs Aktie

E.ON sp. ADRs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909855 / ISIN: US2687801033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Überprüfung 08.07.2026 09:39:00

E.ON-Übernahme von Ovo Energy erreicht erste Prüfphase - Aktie steigt

E.ON-Übernahme von Ovo Energy erreicht erste Prüfphase - Aktie steigt

Die geplante Übernahme des britischen Energieversorgers Ovo Energy durch E.ON beschäftigt die britische Wettbewerbsaufsicht CMA.

Die im Mai angekündigte Übernahme des britischen Stromanbieters Ovo Energy durch E.ON ruft die britische Wettbewerbsaufsicht auf den Plan. Die Competition and Markets Authority (CMA) rief am Mittwoch interessierte Parteien dazu auf, bis zum 23. Juli erste Stellungnahmen zu den erwarteten Auswirkungen der Übernahme abzugeben. Noch sei aber keine formelle Untersuchung eingeleitet worden, erklärte die CMA. Im Mai hatte der deutsche Versorger E.ON angekündigt, den Konkurrenten Ovo Energy für eine nicht genannte Summe zu übernehmen.

Die E.ON-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,08 Prozent auf 19,26 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

E.ON-Aktie steigt: Operatives Ergebnis verbessert sich zum Jahresstart

Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Nachrichten zu E.ON SE

mehr Nachrichten