E.ON sp. ADRs Aktie
WKN: 909855 / ISIN: US2687801033
|Überprüfung
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08.07.2026 09:39:00
E.ON-Übernahme von Ovo Energy erreicht erste Prüfphase - Aktie steigt
Die im Mai angekündigte Übernahme des britischen Stromanbieters Ovo Energy durch E.ON ruft die britische Wettbewerbsaufsicht auf den Plan. Die Competition and Markets Authority (CMA) rief am Mittwoch interessierte Parteien dazu auf, bis zum 23. Juli erste Stellungnahmen zu den erwarteten Auswirkungen der Übernahme abzugeben. Noch sei aber keine formelle Untersuchung eingeleitet worden, erklärte die CMA. Im Mai hatte der deutsche Versorger E.ON angekündigt, den Konkurrenten Ovo Energy für eine nicht genannte Summe zu übernehmen.
Die E.ON-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,08 Prozent auf 19,26 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
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