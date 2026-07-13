BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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13.07.2026 14:00:00
E.ON und BMW erhalten Bayerischen Energiepreis für bidirektionales Laden von Elektrofahrzeugen
+++ Auszeichnung in der Kategorie „Innovative Infrastrukturprojekte“ würdigt erstes V2G Angebot in Deutschland +++ Elektrofahrzeug der Neuen Klasse werden zu flexiblen Speichern im Energiesystem +++ Kooperation von BMW und E.ON zeigt, wie Automobil- und Energiewirtschaft gemeinsam skalierbare Energiewende-Infrastruktur schaffen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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