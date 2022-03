E.ON unterzeichnet Absichtserklärung für Wasserstoff-Partnerschaft mit Fortescue Future Industries - E.ON-Aktie in Grün

Ziel ist es, gemeinsam Wege zu entwickeln, um bis zum Jahr 2030 die Lieferung von bis zu fünf Millionen Tonnen grünem, erneuerbarem Wasserstoff pro Jahr nach Europa umzusetzen.

Beide Seiten haben sich verpflichtet, gemeinsame Machbarkeitsstudien durchzuführen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung beider Konzerne. In einem weiteren Schritt sollen Einzelheiten zur Lieferungen von grünem Wasserstoff nach Europa geklärt werden.

Ziel der Partnerschaft ist es, die Dekarbonisierung voranzutreiben und die Energieabhängigkeit von Russland zu verringern. "Fünf Millionen Tonnen pro Jahr an grünem, erneuerbarem Wasserstoff entsprechen etwa einem Drittel der Heizenergie, die Deutschland aus Russland importiert", wurde hierzu zur Erläuterung ausgeführt.

"Zwei große internationale Unternehmen schließen sich zusammen, um eine 'Wasserstoffbrücke' von Australien nach Deutschland und in die Niederlande aufzubauen - auf der Grundlage gemeinsamer Werte und der jeweiligen Fähigkeiten, um ein Projekt solcher Größenordnung zu realisieren", so E.ON-Chef Leonhard Birnbaum. "Wir erwarten eine schnell wachsende Nachfrage nach grünem, erneuerbarem Wasserstoff, vor allem bei unseren mittelständischen Industriekunden in den Regionen, die wir beliefern", ergänzte E.ON-COO Patrick Lammers.

"Wir können für die Sicherheit unserer Energieversorgung und die Zukunft unseres Planeten nicht weiter auf fossile Brennstoffe setzen", führte Julie Shuttleworth, CEO von FFI aus. "Grüner Wasserstoff ist die praktisch umsetzbare Lösung zur Dekarbonisierung und zur Verringerung von Emissionen".

Die Partnerschaft der beiden Unternehmen knüpft laut Mitteilung an das im Juni 2021 auf dem G7-Treffen unterzeichnete Wasserstoffabkommen zwischen Australien und Deutschland an.

