E.ON verlängert Vertrag mit Vorstandschef Birnbaum

Düsseldorf (Reuters) - Leonhard Birnbaum bleibt länger Chef des Energieversorgers E.ON.

Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag Birnbaums um fünf Jahre bis zum 30. Juni 2028, wie E.ON am Mittwoch mitteilte. Der Manager war im April 2021 an die Spitze des Konzerns gerückt. Birnbaum steure E.ON "mit sicherer Hand durch die aktuelle Energiekrise", bescheinigte ihm Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley. Er habe die Strategie weiter geschärft und sei der richtige Mann an der Spitze des Konzerns.

