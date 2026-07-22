PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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22.07.2026 16:00:00
E-Scooter Kukirin G2 Pro ABE im Test: großer Akku, weiche Vollfederung, 450 Euro
Der E-Scooter Kukirin G2 Pro ABE will im Test mit Vollfederung, dickem Offroad-Profil und einem riesigen 748-Wh-Akku für kleines Geld überzeugen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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