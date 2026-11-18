E-SOLUTION SOFTWARE hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 PLN. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat E-SOLUTION SOFTWARE mit einem Umsatz von insgesamt 1,7 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 54,01 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at