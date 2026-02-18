18.02.2026 06:31:28

E-SOLUTION SOFTWARE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

E-SOLUTION SOFTWARE gab am 16.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,64 Prozent auf 2,9 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,020 PLN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 PLN je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 13,10 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 12,57 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
