e-STARCO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

e-STARCO hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 30,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das e-STARCO ein Ergebnis je Aktie von -38,000 KRW vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat e-STARCO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,53 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 2,93 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at