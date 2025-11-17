|
17.11.2025 06:31:29
e-STARCO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
e-STARCO hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 30,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das e-STARCO ein Ergebnis je Aktie von -38,000 KRW vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat e-STARCO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,53 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 2,93 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street dürfte knapp im Minus starten. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.