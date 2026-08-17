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17.08.2026 06:31:29
e-STARCO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
e-STARCO hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 39,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte e-STARCO 88,00 KRW je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 3,54 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 40,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem e-STARCO 5,91 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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