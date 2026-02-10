e-STARCO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

e-STARCO ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat e-STARCO die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 30,32 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -41,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat e-STARCO mit einem Umsatz von insgesamt 3,93 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 14,90 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 39,450 KRW. Im Vorjahr hatten -127,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,96 Prozent auf 16,43 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at