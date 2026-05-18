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18.05.2026 06:31:29
e-STARCO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
e-STARCO präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 19,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -24,000 KRW erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat e-STARCO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,40 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 3,05 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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