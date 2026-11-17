e-STARCO äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 61,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -60,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,58 Milliarden KRW gegenüber 3,53 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at