E-SUPPORTLINK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

E-SUPPORTLINK hat am 01.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 13,70 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,740 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1,55 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem E-SUPPORTLINK 1,70 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at