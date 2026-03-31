BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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31.03.2026 19:06:00
E-SUV BMW iX3 40: Einstiegsmodell mit 235 kW und 635 km Reichweite
BMW bringt eine günstigere Einstiegsvariante des iX3 auf den Markt. Der iX3 40 bietet Heckantrieb, 235 kW Leistung und eine Reichweite bis zu 635 Kilometer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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