E.W. Scripps Aktie

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WKN DE: A0Q50J / ISIN: US8110544025

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06.08.2026 22:51:31

E.W. Scripps Q2 Loss Widens On Impairment Charge; Revenue Falls

(RTTNews) - E.W. Scripps Co. (SSP) on Thursday reported a wider second-quarter loss, primarily due to a $1.1 billion non-cash goodwill and intangible asset impairment charge. Revenues declined amid weakness in its networks business and retransmission-related disruptions.

Net loss attributable to shareholders widened to $1.17 billion, or $12.68 per share, from $51.7 million, or $0.59 per share, a year earlier.

A non-cash goodwill and other intangible assets impairment charge for the quarter accounted for $11.61 of the per-share loss.

Quarterly revenue declined 9.2% to $490.4 million from $540.1 million a year ago. Local Media revenue fell 5.4% to $316.5 million as core advertising and distribution revenue declined, partly offset by record political advertising revenue of $28 million. Scripps Networks revenue dropped 16.5% to $171.9 million.

For the third quarter, Scripps expects Local Media revenue to increase about 20%, while Scripps Networks revenue is projected to decline in the mid-teens percentage range.

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