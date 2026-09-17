17.09.2026 08:28:00

E-Wirtschaft: Strompreisdeckel-Finanzierung hemmt Erneuerbaren-Ausbau

Der gestern von der Regierung auf den Weg gebrachte Strompreisdeckel, der zumindest teilweise durch Gewinnabschöpfung bei den Stromerzeugern finanziert werden soll, sorgt für Unmut in der Energiewirtschaft. Die Maßnahme würde das Tempo, mit dem die Branche den Ausbau der Erneuerbaren Energie vorantreiben kann, bremsen, sagte der Präsident von Oesterreichs Energie, Michael Baminger, am Donnerstag im "Ö1-Morgenjournal".

"Wir können den Euro nur einmal ausgeben", so Baminger. Die Konsequenz aus den geplanten Gewinnabschöpfungen sei, "dass wir weniger Kapital zur Investition übrig haben. Je weniger wir ausbauen können, desto länger sind wir auf Gas angewiesen".

Der gestern von der Regierung vorgestellte Strompreisdeckel für Haushalte und Betriebe, der im Falle einer Energiekrise greifen soll, sieht vor, dass der Strompreis bei 10 Cent netto pro Kilowattstunde (kWh) eingefroren wird, wenn er über 16,5 Cent steigt. In der Industrie werden die Subventionen von 60 auf über 500 Unternehmen ausgeweitet. Der Preisdeckel soll im Fall des Falles direkt auf der Stromrechnung und ohne Antrag verrechnet werden. Die Gesetzesentwürfe gehen nun in Begutachtung und sollen noch heuer im Parlament beschlossen werden.

bel/cgh

WEB http://oesterreichsenergie.at

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