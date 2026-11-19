E-WORLD lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 63,00 KRW gegenüber -90,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,83 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,95 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at