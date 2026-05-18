E-WORLD stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

E-WORLD hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 12,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -37,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,27 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,88 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at