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18.05.2026 06:31:29
E-WORLD stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
E-WORLD hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 12,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -37,000 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,27 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,88 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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